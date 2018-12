Hajni i Istogut, e kishte vrarë edhe gruan e tij

Kamer Metaj kishte pak vite që ishte kthyer në Kosovë nga Gjermania. Nga aty, tashmë i ndjeri do të dëbohej pasi që paraprakisht kishte kryer 18 vite e gjysmë burg.

Sipas informacioneve që ka siguruar Express, i ndjeri, vite më parë në shtetin Gjerman kishte kryer një vrasje, bëhet fjalë për vrasjen e gruas të tij, e për të njëjtën vepër kishte vuajtur gati dy dekada burg.

Me ty kthyer në Kosovë i njëjti vazhdoi të merrej me biznes familjar, kishte hapur një dyqan e merrej me bujqësi.

Dëshmitarët thanë se i dyshuari e njihte mirë policin Demaj, ashtu siç e njihnin edhe i gjithë Istogu sepse nga ta konsiderohej si makth që nuk i linte të kryenin punë të jashtëligjshme.

Sipas informacioneve nga ata që panë rastin i ndjeri ishte futur i armatosur në bankë e nga aty do të merrte edhe dy pengje duke tentuar që të largohej. Aty u zë në pritë nga polici i ndjerë Izet Demaj me të cilin do të shkëmbenin zjarr. Të dy këta nuk arritën të ju mbijetonin plagëve të marra.