Gold AG me fjalë prekëse për humbjen e ish-luftëtarit të UÇK-së, Avni Hyseni

Mbrëmë ka ndërruar jetë në QKUK, ish luftëtari i UÇK-së, Avni Hyseni.

Ai ka qenë i shtrirë në gjendje të rëndë tash e disa ditë, duke u përballur me një sëmundje të rëndë.

Reperi Gold AG përmes një statusi në rrjete sociale, ka shprehur ngushëllime për humbjen e ish-luftëtarit të UÇK-së.

“LLAHU TË MËSHIROFTË VLLA

AVNI HYSENI … ZOTI TË SHPËRBLEFTË ME XHENNET 🤲🏼 Faleminderit që e nderove Kosovën me UÇK dhe Luginën me UÇPMB ❤”, ka shkruar ai.

Kujtojmë që, Avni Hysenit ditë më parë Ambasada e Gjermanisë ia kishte refuezuar vizën për të udhëtuar drejt shtetit gjerman për të kërkuar shërim. /Lajmi.net/