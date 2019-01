Gjiko i jep 50 euro për një barcoletë

Gjiko u ka ofruar 50 euro ndjekësve që e bëjnë të qeshë me ndonjë barcoletë.

Reperi Gjiko para disa minutash e ka bërë një postim interesant në llogarinë e tij në Instagram, shkruan lajmi.net.

Pranë një fotografie të postuar ai u ka thënë ndjekësve të tij se do t’ia jap 50 euro personit që e bën të qeshë me ndonjë barcoletë interesante.

”50 euro kush mshtin me kesh me far barcolete tfort”, ka shkruar ai dhe fansat kanë nisur që t’ia shkruajnë disa të tilla për ta marrë shpërblimin./Lajmi.net/