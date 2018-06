Flori i rikthehet Këngës Magjike!

Që nga viti 2015 kur Flori Mumajesi mori pjesë në festivalin e këngës 'Kënga Magjike 2015' projekti muzikor ' Me fjalë të vogla' dëgjohet akoma.

Në po të njëjtin festival, këngëtari dhe kantautori i njohur po rikthehet sërish, transmeton lajmi.net

Prive ka mësuar se artisti do të konkurrojë në Kënga Magjike në vitin 2019, me një këngë të cilën padyshim se do ta bëjë vetë.

Ndryshe Flori njihet për projketet e suksesshme muzikore dhe prodhimin e këngëve për kolegët e tij, këngë këto të cilat poashtu shndërrohen në hite./Lajmi.net/