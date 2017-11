Fazat e seksit që kalojnë në mendjen e partnerit, për të cilat nuk flet kurrë

Duket si një provim i vështirë të hysh në botën e tij për të mësuar se si i duket marrëdhënia juaj, si nga këndvështrimi romantik dhe ai seksual.

Studiuesi Dominic Utton shprehet se ka disa elementë që mund të ndihmojnë një femër të kuptojë se çfarë mendon partneri i saj për marrëdhënien aktuale.

1. Flirtimi:Vetëm sepse meshkujt nuk janë shumë të zotë me flirtimin nuk do të thotë se ata nuk e pëlqejnë atë. Ka disa teknika flirtomi, të cilat i garantojnë një femre sukses të sigurt. Kafshimi i buzës, lëvizja e cepit të fundit, duke e përkëdhelur lehtë atë, shpupuritja e flokëve, ndërkohë që ai flet etj., janë mënyra shumë të mira për të joshur një mashkull. Ai e dashuron shumë një gjë të tillë sepse e imagjinon veten duke i bërë këto veprime .

2. Ereksioni: Kjo është përgjigjja automake e cila nënkupton se mashkulli nuk e ka më në dorë situatën dhe se ndihet krejt i pafuqishëm ndaj kësaj gjendjeje. Gjithsesi kjo nuk do të thotë se është femra e cila ka kontrollin mbi të. Por ereksioni i shkaktuar drejtpërdrejt nga një femër e cila i pëlqen shumë e bën atë edhe më të kënaqshëm.

3.Loja para seksit: Ekziston një mit se meshkujt nuk do të lodhen kurrë me lojën para seksit. Por, është më shumë një ndjenjë ritmi. Ndërkohë që një pjesë e meshkujve e kanë shumë të lehtë të arrijnë kulmin e eksimit, duket se janë femrat që e kanë të vëshrë të “prekin” orgazmën. Sa më të paduruar të jeni, ideja e një periudhe të gjatë para se të fillohet me penetrimin mund të jetë shumë e lodhshme dhe aspak nxitëse. Gjithsesi është një e vërtetë që bashkon të gjithë meshkujt e botës, nëse femra është e zonja të bëjë një lojë të bukur para seksit, çdo mashkull do ta pëlqejë atë.

4.Penetrimi: Për shumë meshkuj penetrimi mbetet ende ngjarja e madhe. Meshkujt janë programuar në ketë mënyrë: shumë prej tyre preferojnë të zgjasin kohën para se të arrijnë kulmin e eksitimit. Ata zgjedhin pozicione të cilat nuk ua dhurojnë menjëherë orgazmën, por e shtyjnë kohën para saj.

5. Orgazma: Fatkeqësisht, meshkujt arrijnë në orgazëm në më pak se tri minuta pas marrëdhënies, ndaj edhe pse përpiqen ta shtyjnë këtë afat, përfundimi është gjithnjë i njëjtë. Me përjashme të rralla. Ndërsa tek femrat edhe pse është më e vonuar, përsëri është më shumë e fortë. Një raport i shpejtë mund t’u dhurojë një shpërthim të shkurtër, por që zgjat pak. Kështu që sa më shumë të zgjatet tensioni seksual aq më e madhe është edhe kënaqësia e përftuar.