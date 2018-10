Ernesti dhe Lena prindër! Publikohen fotot e para të tyre me vajzën

View this post on Instagram

Lena edhe une sapo u beme prind. Ka kohe qe e imagjinojme kete ndjenje. Ka kohe qe enderrojme kete moment. Fale Zotit po e perjetojme kete dhurate. Mara Zymberi lindi sot, bashke me te rilindem edhe ne me nje dashni te re ne mesin tone. Bota eshte e vogel e fjalet jane te pakta per ta pershkru kete ndjenje… Faleminderit Klinikes Amerikane @american_clinic dhe stafit te jashtzakonshem. Faleminderit Dr.Fitnete Nuraj per kujdesin e vazhdueshem dhe miresjelljen.