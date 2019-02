Era Istrefi me plot stil, vë në pah këtë pjesë të trupit

Era Istrefi, tërheq vëmendje sa herë që publikon imazhe në rrjetet sociale.

E tillë shfaqet edhe në postimin e saj të fundit të publikuar në Instagram, aty ku ndiqet nga hiç më pak se mbi një milion njerëz, shkruan lajmi.net.

E ulur në divan me një palë syza në formë unike, artistja 24 vjeçare shfaqet me plot stil teksa ka theksuar barkun e sheshtë.

Era e ka dëshmuar edhe këtë herë se është njëra nga këngëtaret më me stil në estradë, pa lënë anash sukseset e saj.

Istrefi aktualisht është duke punuar në projektin e ri me producentë të huaj dhe mjaft të suksesshëm, e cila gjithashtu së shpejti do ta lansojë edhe duetin me motrën e saj, Nora Istrefin. /Lajmi.net/