Edhe Daçiq i reagon Haradinajt: Mos luaj me ne…

Pas reagimit të kryeministrit të Serbisë, Aleksandër Vuçiqit ndaj deklaratës së Ramush Haradinajt, i cili ka thënë se Vuçiq nuk do të luaj më me Shqiptarët, ka reaguar edhe Ivica Daçiqi.

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, ka thënë se Haradinaj “pas të gjithave nuk do të duhej që të deklarohej”, transmeton lajmi.net.

“Nuk po kuptoj se çfarë do të thotë deklarata e tij, por unë mund t’i them atij që ai mos le të luan me ne. Janë ata që po luajnë e po kërcënojnë. Nuk është Serbia ajo që po luan dhe po kërcënon”, ka thënë Daçiqi. /Lajmi.net/

