Drecun: Rezoluta e Prishtinës, ekstreme

Një marrëveshje nga përfaqësuesit e partive qeverisëse të Kosovës për fazën përfundimtare të dialogut Beograd-Prishtinë përfaqëson qëndrimin e pjesës ekstreme të skenës politike shqiptare.

Kështu ka thënë kryetari i të ashtuquajturit komision për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, Milovan Drecun.

Sipas tij, kjo është një hap para prapa asaj që siç tha ai ka qenë dhe deri më tani dhe po përpiqet të “marrë” pozitën shqiptare.

Ai beson se miratimi dhe zbatimi i kësaj rezolute, e cila në një moment përcakton që parlamenti i Kosovës mund të vendosë mbi territorin brenda marrëveshjes përfundimtare me Beogradin, do të thotë se nuk ka më vend për marrëveshje me Beogradin dhe se në fillim është e pashpresë dhe destabilizuese, transmeton Klan Kosova.

Kryeparlamentari Kadri Veseli ka mbledhur të shtunën në kabinetin e tij liderët e koalicionit qeverisës, për ta diskutuar me ta mundësinë e harmonizimit të një Rezolute për Dialogun, në të cilën do të përfshiheshin pozita dhe opozita.