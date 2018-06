Dialogu në nivel presidentësh, flet Presidenti Thaçi

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaci dje ka konfirmuar se do të këtë takim të ri me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Ky takim do të ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federica Mogherini e cila edhe i ka bërë ftesë Thaçit për bisedime.

Por, për këtë takim Presidenti do të mbajë konferencë për media, ku do të flas lidhur me këtë takim ne nivel presidentësh.

Konferenca nis në ora 10:00.