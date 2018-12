Barca shton presionin për Frenkie de Jong dhe Matthijs de Ligt

Barcelona duket se do të zhvillojë një prej merkatove më të “çmendura” gjatë janarit.

Katalunasit po kërkojnë me ngulm dyshen e Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong dhe Matthijs de Ligt.

Lojtarët janë padyshim më të kërkuarit kohëve të fundit, duke tërhequr vëmendjen e gjigantëve të Evropës, si Juventus, PSG, Manchester City.

“Mundo Deportivo” së fundmi raporton se skuadra e Barcelonës ka intensifikuar bisedimet me drejtuesit e Ajax për shërbimet e lojtarëve, transmeton lajmi.net.

Këtë javë thuhet se drejtuesit e Barcës kanë zhvilluar bisedime të shumta me drejtuesit e Ajax, si dhe me të afërmit e lojtarëve, në mënyrë që t’i bindin ata.

As De Jong dhe as De Ligt nuk kanë vendosur ende për të ardhmen e tyre dhe janë të fokusuar në ndeshjet e fundit me Ajax.

Më herët, babai i Frenkiet ka thënë se Barcelona do të ishte destinacioni më i mirë për të birin e tij.

De Ligt në anën tjetër së fundmi është thënë se është afër marrëveshjes me Juventus. /Lajmi.net/