Argjentina Ramosaj uron festën me një imazh pranë djalit

Argjentina Ramosaj i ka uruar ndjekësit nëpërmjet një fotografie të postuar në Instagram.

Këngëtarja Argjentina Ramosaj në llogarinë e saj në Instagram e ka publikuar një foto me djalin e saj, dhe me këtë rast ka zgjedhur t’i uroj ndjekësit e shumtë me rastin e vitit të ri, shkruan lajmi.net.

Pranë postimit Argjentina ka treguar se 2018-ta ka qenë vit i mahnitshëm për të. Ajo gjatë 2018-ës nuk ka qenë shumë aktive në publikimin e projekteve muzikore qysh ka ndodhur më herët mirëpo nuk ka pauzuar tërësisht dhe ka sjell dy bashkëpunime, njërën me Dj.Geek dhe tjetrin me Seven Saraqin./Lajmi.net/