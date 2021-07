Zyrtari i PDK-së: Albin Kurti nuk ka qenë kurrë për Bashkimin Kombëtar

Gjoshi thotë se ngjyrat që Kurti përfaqëson janë ngjyrat e mashtrimit.

Reagimi i plotë:

Ti nuk je as dhe as nuk ke qenë kurrë për Bashkim Kombëtar. Ti e ke valvitur flamurin kombëtar para njerëzve që kanë qenë në vija të para të frontit pikërisht për flamurin kuq e zi. Ngjyrat që ti përfaqëson janë ngjyra mashtrimi dhe Made in China. Ti as vet nuk e din për çka je sepse nëse do të ishe për diçka do ta mbaje ndonjë fjalë të vetme.