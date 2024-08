Zyrtari i lartë i NATO-s dhe Drejtori i CIA-s vizitojnë rajonin, Selimi: Tregon shumë për situatën në Ballkanin Perëndimor

Ndërkaq Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane (CIA), William Burns, pas vizitës në Bosnje e Hercegovinë pritet të vizitojë edhe Beogradin.

Të gjitha këto vizita të institucioneve më kredibile të sigurisë botërore në rajon, sipas ish-ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Petrit Selimi, tregojnë shumë për situatën në të cilën gjendet Ballkani Perëndimor aktualisht.

Nëpërmjet një postimi në platformën sociale, X, Selimi, duke u thirrur në burime brenda Brukselit, ka njoftuar se rajonin në javët e ardhshme mund të vizitojnë edhe Ndihmës Sekretari i Përgjithshëm për Operacionet i NATO-s, Tom Goffus dhe Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s, Stuart B. Munsch.

“Kosova sapo u vizitua nga Boris Ruge Asistent Sektori i Gjeneralit të NATO-s. Kam dëgjuar në Bruksel se Tom Goffus, një tjetër ndihmës gjeneral i Sektorit mund të na vizitojë javët e ardhshme, si dhe admirali amerikan/NATO Stuart B. Munsch. Drejtori i Burns-it gjithashtu tani në rajon. Tregon shumë se ku jemi”, ka shkruar Selimi.

