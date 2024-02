Zyrtari amerikan takon Ministrin Maqedonci, konsultohen në fushën e mbrojtjes

Departamenti amerikan i Mbrojtjes njoftoi përmes një postimi në “X” se ai pati “konsultime dypalëshe të mbrojtjes SHBA-Kosovë” me ministrin kosovar të Mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ky zyrtar amerikan ka takuar vetëm Ministrin e Mbrojtjes Ejup Maqedoncin, ka shkuar në Shtabin e KFOR’it dhe kontigjentin amerikan për t’i falënderuar për rolin që luajnë duke kontribuuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.

Postimi i plotë:

February 26, 2024