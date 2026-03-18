Zyrtarët e OBSH-së pranojnë se po përgatiten për përdorim të mundshëm të armëve bërthamore në Iran
Zyrtarët në Organizatën Botërore të Shëndetësisë kanë pranuar se po përgatiten për një kërcënim bërthamor të “skenarit më të keq” nëse lufta SHBA-Izrael me Iranin përshkallëzohet.
Hana Balkhy, drejtoreshë rajonale e OBSH-së për Mesdheun lindor, tha se stafi mbetet “vigjilent” për një incident bërthamor pas vendimit të Presidentit Donald Trump për të bombarduar Iranin në një fushatë të përbashkët me Izraelin.
“Skenari më i keq është një incident bërthamor , dhe kjo është diçka që na shqetëson më shumë”, tha Balkhy për Politico . “Sado që të përgatitemi, nuk ka asgjë që mund të parandalojë dëmin që do të vijë… në rajon – dhe globalisht nëse kjo ndodh përfundimisht – dhe pasojat do të zgjasin për dekada.”
Zyrtari i tha medias se stafi i Kombeve të Bashkuara po përgatitet për një incident në “kuptimin e tij më të gjerë”, duke përfshirë edhe nëse ka pasur njësulmnë një strukturë bërthamore ose përdorimin e një arme. “Po mendojmë për këtë dhe shpresojmë vërtet që të mos ndodhë”, shtoi Balkhy.
Pas fushatës së bombardimeve në Lindjen e Mesme, OBSH-ja po “rifreskon” stafin se si të reagojë në rast të një incidenti bërthamor dhe po ofron udhëzime në lidhje me rreziqet afatgjata shëndetësore të lidhura me ekspozimin ndaj rrezatimit, raporton Politico.
Mendoj se ata që lexojnë historinë e incidenteve të mëparshme, qofshin të qëllimshme apo aksidentale, janë shumë të vetëdijshëm për atë për të cilën po flasim», shtoi Balkhy.
Izraeli dhe SHBA-të kanë vazhduar të godasin centralet bërthamore të Iranit, ndërsa Trump këmbënguli se Teherani ishte në prag të krijimit të një arme bërthamore.
Në fillim të “Operacionit Epic Fury”, i cili filloi më 28 shkurt, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Kryetari i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë, Gjenerali Dan Caine, këmbëngulën se qëllimi i operacionit është eliminimi i aftësisë së Iranit për të ndërtuar një armë bërthamore, duke përsëritur të njëjtën linjë të ndarë nga Trump dhe Shtëpia e Bardhë kur nisën sulmet.
Këtë javë, Joe Kent, drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit nga ana e Trump, dha dorëheqjen nga posti i tij sepse nuk mund ta mbështeste “me ndërgjegje të pastër luftën e vazhdueshme në Iran” dhe vendi “nuk paraqiste asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin tonë”, tha ai në një postim në X.
Në fjalën e saj hapëse para Komitetit të Inteligjencës së Senatit të mërkurën, Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare e Trump, Tulsi Gabbard, tha se sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit verën e kaluar “shkatërruan” programin e pasurimit bërthamor të Iranit.
“Që atëherë nuk ka pasur përpjekje për të rindërtuar aftësinë e tyre të pasurimit. Hyrjet në objektet nëntokësore që u bombarduan janë varrosur dhe mbyllur me çimento”, thuhej në fjalën hapëse të Gabbard.
Cari i inteligjencës artificiale dhe kriptomonedhave i Trump, David Saks, shkaktoi alarm të hënën kur sugjeroi se Izraeli mund ta përshkallëzonte luftën “duke menduar për përdorimin e një arme bërthamore”.
Presidenti këmbënguli se “Izraeli nuk do ta bënte kurrë këtë” kur u pyet më vonë nga gazetarët për komentet.