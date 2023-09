Zyrtare: Vushtrria emëron Suad Keçin trajner të ri të skuadrës Suad Keçi është emëruar zyrtarisht trajner i skuadrës së Vushtrrisë, shkruan lajmi.net. Lajmin e ka konfirmuar klubi vushtrrias me anë të një njoftimi në faqen zyrtare. Vushtrria shpreson që ekipi të këndellet me trajnerin e njohur kosovar në ndeshjet vijuese. “FC Vushtrria njofton se ka arritur marrëveshje me Suad Keçin për kryetrajner të ekipes sonë”.…