Zyrtare: Ty Cockfield nënshkruan me Prizrenin Ty Cockfield është rikthyer në basketbollin kosovar. Ish-fundori i Trepçës, të hënën është prezantuar te skuadra e Proton Cable Prizrenit, pjesë e së cilës do të jetë për pjesën e mbetur të këtij edicioni. Cockfield e njeh mirë Superligën e Kosovës, pasi para dy edicionesh ishte pjesë e Trepçës dhe luajti me një mesatare prej…