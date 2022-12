Zyrtare: Portugalia shkarkon Fernando Santos Fernando Santos nuk do jetë më në krye të kombëtares së Portugalisë. Gjatë ditës së sotme u spekulua që Santos do largohet nga stoli i kombëtares, por një gjë e tillë tashmë është konfirmuar. Lajmin e kanë bërë zyrtare vetë faqja, me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. “FPF e falënderon Fernando Santos dhe stafin…