Cristiano Biraghi ka përfunduar testet mjekësore në Inter.

Mbrojtësi i majtë i Fiorentinës ka mbërritur te klubi milanez për të finalizuar transferimin e tij si pjesë e marrëveshjes së shkëmbimit me të cilën Dalbert kaloi te klubi “Viola”.

Në orët e ardhshme, Biraghi do të nënshkruajë kontratën që do ta lidhë me Interin, transmeton lajmi.net.

Në daljë nga klinika, përkundër shiut Biraghi është ndalur për autografe dhe fotografi me disa tifozë të Interit. /Lajmi.net/