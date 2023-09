Zyrtare: Pajtim Kasami rikthehet në Itali, nënshkruan me Sampdorian Sampdoria ka njoftuar zyrtarisht nënshkrimin me mesfushorin shqiptar, Pajtim Kasami. Pas shumë viteve të kaluara në Zvicër, Angli dhe Greqi, Kasami ka vendosur të kthehet në Italia. Mesfushori shqiptar ka nënshkruar zyrtarisht me klubin e njohur, Sampdoria, i cili këtë sezon garon në Serie B. Sampdoria me anë të faqeve zyrtare që ka njoftuar nënshkrimin…