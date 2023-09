Zyrtare: Nagelsmann trajner i Gjermanisë, do ta drejtoj skuadrën në “Euro 2024” Julian Nagelsmann është emëruar përzgjedhës i ri i Kombëtares së Gjermanisë. 36-vjeçari ka nënshkruar kontratë deri në korrik të vitit 2024 dhe do ta drejtojë ekipin gjerman në “Euro 2024”, shkruan lajmi.net. “Julian Nagelsmann do të drejtojë ekipin kombëtar të meshkujve si trajner kombëtar në Kampionatin Evropian të Gjermanisë vitin e ardhshëm. Trajneri 36-vjeçar i…