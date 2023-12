Zyrtare: Musab Mala transferohet te KB Peja Musab Mala do të jetë pjesë e Pejës nga edicioni pranveror. Klubi pejan njoftoi zyrtarisht sonte për arritjen e marrëveshjes me mitrovicasin, shkruan Gazeta Express. Reprezentuesi kosovar në gjysmën e parë të këtij sezoni e kaloi te Proton Cable Prizreni. Mala në Superligë luajti me mesatare prej 13 pikëve, 4.6 asistimeve dhe 3.3 kërcimeve. Njoftimi…