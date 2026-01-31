Zyrtare: Mike Maignan vazhdon kontratën me AC Milan

31/01/2026 19:51

AC Milan ka zyrtarizuar rinovimin e kontratës me portierin Mike Maignan.

Klubi kuqezi ka njoftuar se marrëveshja e re e francezit do të jetë e vlefshme deri më 30 qershor 2031, duke konfirmuar rolin e tij kyç në projektin afatgjatë të klubit.

Lajmi është bërë publik përmes një njoftimi zyrtar të Milanit, ndërsa konfirmimi ka ardhur edhe nga Gianluca Di Marzio. Maignani, i cili është shndërruar në një nga liderët e skuadrës që prej transferimit të tij, mbetet një nga shtyllat kryesore të ekipit si në Serie A ashtu edhe në arenën evropiane.

Me këtë rinovim, Milani ka blinduar një nga portierët më të mirë në Evropë.

