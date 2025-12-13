Zyrtare, meçi Fury-Joshua zhvillohet në vitin 2026 në Riad
Sport
“Mbreti cigan”, Tyson Fury po rikthehet pas një pauze të gjatë!
Boksieri 37-vjeçar do të përballet me askënd tjetër përveç Anthony Joshuas.
Sipas revistës The Ring, Tyson Fury dhe Anthony Joshua do të përballen në vitin 2026 dhe ndeshja është planifikuar si pjesë e sezonit të Riadit.
Herën e fundit që Tyson Fury doli në ring ishte në vitin 2024, kur pësoi dy humbje radhazi ndaj ukrainasit Oleksandr Usyk: së pari me vendim të ndarë, pastaj me vendim unanim me të gjithë gjyqtarët që e vlerësuan rezultatin 116-112.
Anthony Joshua i veshi dorezat për herë të fundit edhe në vitin 2024, kur u rrëzua në mënyrë të prerë nga Daniel Dubois në raundin e pestë.