Zyrtare: Manchester United njofton për shitjen e 25% të aksioneve te Sir Jim Ratcliffe

Gjiganti anglez Manchester United ka njoftuar zyrtarisht për blerjen e 25% të aksioneve nga Sir Jim Ratcliffe.

Klubi anglez bëri të ditur se kryetari i INEOS do të blejë 25 për qind të aksioneve të klasit B të Manchester United dhe deri në 25 për qind të aksioneve të klasit A, si dhe të sigurojë një shtesë prej 300 milionë dollarësh për të mundësuar investimin e ardhshëm në “Old Trafford”.

Në njoftim gjithashtu thuhet se “si pjesë e transaksionit, INEOS ka pranuar një kërkesë të Bordit për t’i deleguar përgjegjësinë për menaxhimin e operacioneve të futbollit të klubit. Kjo do të përfshijë të gjitha aspektet e operacioneve dhe akademive të futbollit për meshkuj dhe femra, së bashku me dy vende në bordin e Manchester United PLC dhe bordet e klubit të futbollit Manchester United”.

Ambicia e përbashkët u tha se është krijimi i një operacioni futbolli të klasit botëror në bazë të shumë pikave të forta ekzistuese të klubit, duke përfshirë performancën e suksesshme jashtë fushës që ai vazhdon të gëzojë.

Bashkëkryetarët dhe drejtorët ekzekutivë të “Djajve të Kuq”, Avram Glazer dhe Joel Glazer thanë: “Jemi të kënaqur që kemi rënë dakord për këtë marrëveshje me Sir Jim Ratcliffe dhe INEOS. Si pjesë e rishikimit strategjik që shpallëm në nëntor 2022, ne u angazhuam të shikojmë një sërë alternativash për të ndihmuar në përmirësimin e Manchester United, me fokus në arritjen e suksesit për ekipet tona të meshkujve, femrave dhe akademisë. Sir Jim dhe INEOS sjellin një përvojë të pasur komerciale, si dhe angazhim të rëndësishëm financiar në Klub. Dhe, përmes INEOS Sport, Manchester United do të ketë akses te profesionistë të stazhuar me performancë të lartë, me përvojë në krijimin dhe udhëheqjen e ekipeve elitare si nga brenda ashtu edhe jashtë lojës. Manchester United ka njerëz të talentuar në të gjithë klubin dhe dëshira jonë është që të përmirësohemi gjithmonë në çdo nivel për t’i ndihmuar tifozëve tanë të mëdhenj t’i sjellë më shumë sukses në të ardhmen”.

Ndërsa, Ratcliffe deklaroi: “Si një djalë vendas dhe një mbështetës i përjetshëm i klubit, jam shumë i kënaqur që kemi qenë në gjendje të biem dakord për një marrëveshje me Bordin e Manchester United që na delegon përgjegjësinë e menaxhimit të operacioneve të futbollit të Ndërsa suksesi komercial i klubit ka siguruar që gjithmonë ka pasur fonde të disponueshme për të fituar trofe në nivelin më të lartë, ky potencial nuk është zhbllokuar plotësisht kohët e fundit. Ne do të sjellim njohuritë, ekspertizën dhe talentin global nga më gjerë Grupi INEOS Sport për të ndihmuar në përmirësimin e mëtejshëm në klub, duke ofruar gjithashtu fonde të synuara për të mundësuar investime të ardhshme në Old Trafford. Ne jemi këtu për një afat të gjatë dhe e kuptojmë se shumë sfida dhe punë të palodhur na presin përpara, të cilave do t’i qasemi me rigorozitet, profesionalizëm dhe pasion. Ne jemi të përkushtuar të punojmë me të gjithë në klub – bordin, stafin, lojtarët dhe tifozët – për të ndihmuar në shtyrjen e klubit përpara. Ambicia jonë e përbashkët është e qartë: ne të gjithë duam ta shohim Manchester Unitedin atje ku ne i përkasim, në krye të futbollit anglez, evropian dhe botëror”.

Manchester United njoftoi gjithashtu se “transaksioni është subjekt i miratimeve rregullatore të zakonshme dhe të gjitha palët shpresojnë se do të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Sipas kushteve të marrëveshjeve të transaksionit, Trawlers Limited do të blejë 25% të aksioneve të zakonshme të Klasës B të Kompanisë, vlera nominale 0,0005 dollarë për aksion ( “aksionet e klasës B” ) dhe të inicojë një ofertë tenderi për të blerë deri në një numër aksionesh që, në fillim, do të përfaqësojnë 25% të aksioneve të zakonshme të Klasës A të Kompanisë, par vlera 0,0005 dollarë për aksion ( “aksionet e klasës A” ), në secilin rast me një çmim prej 33,00 dollarë për aksion në para. Në varësi të një numri të mjaftueshëm aksionesh të klasës A që tenderohen në ofertë, Trawlers Limited do të zotëronte 25% të klubit në vijim mbyllja e transaksionit. Sir Jim do të sigurojë një fond prej 300 milionë dollarësh për të mundësuar investime të ardhshme në infrastrukturën e klubit në “Old Trafford”, që përfshin 200 milionë dollarë të paguara me mbylljen e transaksionit dhe 100 milionë dollarë të tjera deri në fund të vitit 2024. Trawlers Limited do t’i lëshohet Klasa A shtesë dhe aksionet e klasës B në 33,00 dollarë në lidhje me një investim të tillë. Transaksioni do të financohet plotësisht nga Trawlers Limited pa asnjë borxh”.