ZYRTARE: Luis Enrique largohet nga stoli i kombëtares së Spanjës Luis Enrique nuk do të jetë më trajner i kombëtares së Spanjës. Kombëtarja e Spanjës ka mbetur pa trajner, pasi sot kanë ndarë rrugët me selektorin Luis Enrique, përcjell lajmi.net. Faqja zyrtare e RFEF ka njoftuar se Lucho nuk do të jetë më në krye, duke falënderuar trajnerin për kontributin e tij. Luis Enrique me…