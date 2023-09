Zyrtare: Liverpooli ia vazhdon kontratën mbrojtësit Kostas Tsimikas

Mbrojtësi 27-vjeçari iu bashkua “Reds” nga Olympiacos në vitin 2020.

Liverpool përmes një komunikate zyrtare konfirmoi se greku ka nënshkruar kontratë të re, që do ta mbajë në “Anfield” deri më 2027.

“Siç kam thënë në shumë intervista, kjo skuadër ka shumë gjëra të bashkuar dhe dua të jem pjesë e saj. Më shumë sukses, punë dhe trofe. Për mua është gjëja më e rëndësishme që të fitoj trofe, të përshtatem në çdo situatë, të jem pjesë e kësaj. Kemi shumë potencial për të fituar trofe dhe do të shkojmë për të gjitha. Të gjithë janë 100 për qind të fokusuar për ndeshjet e radhës dhe duan të arrijnë gjëra të mëdha në të ardhmen e afërt”, deklaroi Kostas Tsimikas.

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023