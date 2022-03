Zyrtare: Jermain Defoe pensionohet pas 22 viteve karrierë

Defoe pati një karrierë të pasur, kryesisht në futbollin anglez, me paraqitjet e tij te Tottenham Hotspur që kulmuan karrierën e tij, përcjell lajmi.net.

Anglezi e nisi karrierën e tij te West Ham United, para se të kalonte te Tottenham. Pas Tottenham, Defoe u transferua te Portsmouth, për t’u rikthyer më pas përsëri te Tottenham, ku luajti nga sezoni 2008 deri në 2014.

Defoe luajti edhe në ShBA, me skuadrën e Toronto, por vendosi të kthehej përsëri në futbollin anglez, ku u aktivizuar me Sunderland e Bournemouth. Ai luajti edhe me fanellën e Rangers në Skoci.

Lojtari është paraqitur edhe me kombëtaren e Anglisë. Ai ishte pjesëmarrës në Kupën e Botës 2006, Kupën e Botës 2010, 2014 dhe Euro 2012. /Lajmi.net/