Zyrtare: Ismet Munishi vazhdon me Dukagjinin edhe për sezonin e ardhshëm Trajneri Ismet Munishi do të jetë në krye të skuadrës së Dukagjinit edhe për edicionin e ardhshëm. Kështu ka bërë të ditur të ejnjten skuadra nga Klina, transmeton KosovaPress. “Me shumë kënaqësi njoftojmë opinionin publik dhe tifozët se po vazhdojmë bashkëpunimin me kryetrajnerin, Ismet Munishi, edhe për një sezon tjetër. Jemi të lumtur që puna…