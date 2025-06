Zyrtare: Formacioni i Shqipërisë, Asani në bankë rezevë, starton Hoxhaj e Broja Sonte në ora 20:45 do zhvillohet ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë. Trajneri i Shqipërisë, Sylvinho tashmë e ka bërë publik 11-shen me të cilën do të startoj, shkruan lajmi.net Jasir Asani është në bankë rezervë, kurse mesfushori Julian Shehu do të startoj. Në formacionin startues janë Arbër Hoxha dhe Armando Broja. Formacioni i Shqipërisë: Strakosha,…