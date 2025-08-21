Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes, Drita-Differdange
Skuadra e Dritës do të zhvillojë sot ndeshje e parë në fazën “play-off” të Ligës së Konferencës, ku do të pres kampionin e Luksemburgut, Differdange.
Ndeshje e vlefshme për të arritur fazën e grupeve në ‘Conference’ do të zhvillohet sot në stadiumin “Fadil Vokri”, me fillim nga ora 20:00.
Para fillimit të ndeshjes janë publikuar edhe formacionet zyrtare të të dyja skuadrave.
Drita e kishte mposhtur Differdange këtë edicion në kualifikimet për Ligën e Kampionëve, por do të përballet tashmë në Ligën e Konferencës pas eliminimet nga Liga e Evropës.
Skuadra me rezultatin më të mirë nga të dyja ndeshjet e zhvilluara do të sigurojë fazën e grupeve në UEFA Conference League.