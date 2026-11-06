Zyrtare: Foda publikon listën e Dardanëve për sfidat e nëntorit – tri supriza të reja

Trajneri i Kosovës, Franco Foda ka bërë publike listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet e muajit nëntor, në kuadër të Ligës së Kombëve. Në listë janë tre emra të rinj, për dallim nga grumbullimi i fundit, transmeton lajmi.net. Në defanzivë janë dy lojtar të rinj: Lindrit Kamberi dhe Bleon Kurtulus. Kurse në ofenzivë, është…

Sport

06/11/2026 14:09

Trajneri i Kosovës, Franco Foda ka bërë publike listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet e muajit nëntor, në kuadër të Ligës së Kombëve.

Në listë janë tre emra të rinj, për dallim nga grumbullimi i fundit, transmeton lajmi.net.

Në defanzivë janë dy lojtar të rinj: Lindrit Kamberi dhe Bleon Kurtulus. Kurse në ofenzivë, është ftuar sulmuesi Enis Rexhepi.

Me 14 nëntor, Kosova luan kundër Izraelit nga ora 15:00, në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Kurse, me 17 nëntor, Kosova do të luaj si mysafire kundër Republikës së Irlandës, nga ora 20:45./lajmi.net/

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