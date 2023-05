Zyrtare: Erling Haaland shpallet lojtari i sezonit në Premier League

Haaland debutoi gjatë këtij sezoni me ekipin nga “Etihad” dhe arriti të thyente disa rekorde në Premier League, si më së shumti gola gjatë një edicioni, shkruan Lajmi.net

Lojtari i Kombëtares së Norvegjisë momentalisht ka shënuar 36 gola në këtë sezon, por që i ka mbetur edhe një ndeshje për ta luajtur.

Haaland në sezonin e tij të parë, arriti të fitonte titullin e Premier League, dhe është në dy finalet e mëdha si UEFA Champions League dhe FA Cup./Lajmi.net/

Erling Haaland wins the Premier League Player of the Season award in his first season at Man City! 🎯

An incredible debut campaign 👏 pic.twitter.com/9F0BdQjVAZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 27, 2023