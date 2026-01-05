Zyrtare: Delcy Rodriguez betohet si presidente e përkohshme e Venezuelës

Bota

05/01/2026 21:23

Zëvendëspresidentja e vendit, Delcy Rodriguez, është betuar zyrtarisht si presidente e përkohshme.

Ajo u betua nga vëllai i saj Jorge Rodriguez, i cili, më herët sot, u betua vetë si president i Asamblesë Kombëtare, shkruan Skynews.

Rodriguez i ka ftuar SHBA-të të bashkëpunojnë me Venezuelën, por tha se vendi ruan të drejtën e tij për “paqe, zhvillim, sovranitet dhe një të ardhme”.

Më parë, djali i udhëheqësit të rrëzuar të Venezuelës, Nicolas Maduro, foli para asamblesë kombëtare të vendit.

Nicolas Maduro Guerra e quajti të atin “Presidenti Maduro” dhe bëri thirrje për lirimin e tij.

