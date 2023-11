Zyrtare: De Biasi jep dorëheqje nga posti i përzgjedhësit të Azerbajxhanit Gianni De Biassi nuk do të jetë më trajner i Kombëtares së Azerbajxhanit. Tekniku italian është larguar nga drejtimin i reprezentacionit azer pas përfundimit të kontratës, përcjell lajmi.net. De Biasi, trajneri italian që shkroi historinë me Shqipërinë, nuk regjistroi ndonjë sukses me Azerbajxhanin. Tashmë De Biasi është një trajner i lirë dhe është i gatshëm…