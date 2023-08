Zyrtare: Besar Musolli vazhdon karrierën në Superligë, nënshkruan me Llapin Futbollisti i njohur i futbollit shqiptar, Besar Musolli ka vazhduar karrierën në Superligën e Kosovës pas largimit nga Gjilani. Musolli ka firmosur kontratë me ekipin e Llapit nga Podujeva, shkruan Lajmi.net Mesfushori shqiptar ka firmosur deri në sezonin e ardhshëm me ekipin e Tahir Batatinas. “Mesfushori llapjan me shumë eksperiencë në futbollin kosovar dhe atë…