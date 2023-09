Zyrtare: Barcelona ia vazhdon kontratën talentit të ekipit dhe vendos klauzolë 1 miliard euro Mbrojtësi i majtë i Barcelonës, Alejandro Balde është zbulimi i sezonit të kaluar te Barcelona. Ai mahniti me paraqitjet e tij te ekipi katalunas. Barcelona ka njoftuar ditën e sotme se kanë vazhduar kontratën me Balden deri në verën e vitit 2028, derisa nënshkrimi do të bëhet të enjten. 19-vjeçari ka edhe një klauzolë të…