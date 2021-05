ZYRTARE: Barcelona do të paraqitet me fanellë të veçantë ndaj Atletico Madridit

Barcelona të dielën do të luajë ndeshjen kryesore të sezonit, atë kundër liderit të La Ligas, Atletico Madrid, transmeton lajmi.net.

Klubi “Blaugrana” sapo ka konfirmuar se lojtarët në këtë takim do të veshin fanellat të veçanta të quajtura senyera.

Dallimi me fanellën e tanishme është se në këtë fanellë vërehen ngjyrat e flamurit të Katalonisë.

Kujtojmë që kjo fanellë është “Special Edition” dhe nuk është e përhershme.

Klubi në fakt kishte planifikuar që këtë fanellë ta veshë në duelin e “El Clasicos” në prill, por vendimi ishte revokuar nga zyrtarët e klubit./Lajmi.net/

💪🟦🟥 This is the jersey we’ll be wearing for #BarçaAtleti on Saturday. 🔥 pic.twitter.com/HLe6u2tKMf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 3, 2021