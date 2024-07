Zyrtare: Ballkani prezanton transferimin e Eris Abedinit Kampioni në fuqi i Kosovës në futboll, Ballkani po vazhdon me punë para ndeshjeve kualifikuese të garave europiane. Tri herë kampioni kosovar gjatë ditës së sotme ka zyrtarizuar transferimin e ri në skuadër. Therandasit kanë nënshkruar me Eris Abedinin, ish-kapitenin e kombëtares U21 të Kosovës. Abedini ka nënshkruar kontratë 3-vjeçare me Ballkanin, derisa këtë e…