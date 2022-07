Zyrtare: Atletico Madrid nënshkruan me Nahuel Mollina Mbrojtësi argjentinas, Mollina është lojtar i Atletico Madrid. Skuadra e Atletico Madrid ka njoftuar për zyrtarizimin e marrëveshjes me lojtarin e Udinese, Mollina, përmes një postimi në faqen zyrtare, përcjell lajmi.net. Mollina ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me skuadrën e Diego Simeone. Lojtari i ka kaluar dy sezonet e fundit në Serie A me skuadrën e…