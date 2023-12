Zyrtare: Ardian Nuhiu largohet nga Shkëndija e Tetovës Ardian Nuhiu më nuk është trajner i Shkëndijës së Tetovës. Ekipi nga Maqedonia e Veriut, ka njoftuar të martën se ka ndërprerë bashkëpunimin me marrëveshje të dyanshme me trajnerin Nuhiu. Në njoftimin e klubit thuhet se ky vendim ka ardhur për shkak se është e nevojshme të bëhen ndryshime që do të sjellin një frymë…