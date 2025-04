Zyrtare: Amerika e Jugut propozon zgjerimin e Kupës së Botës 2030 në 64 skuadra Një propozim zyrtar për zgjerimin e Kupës së Botës 2030 në 64 skuadra është paraqitur nga organi drejtues i Amerikës së Jugut, Conmebol. Turneu do të organizohet nga Spanja, Maroku dhe Portugalia, ndërsa ndeshjet hapëse do të zhvillohen në Argjentinë, Paraguaj dhe Uruguaj. Kupa e Botës 2026 do të jetë e para me 48 skuadra,…