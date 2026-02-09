Zyrtare: Albin Krasniqi rikthehet te Prishtina

Prishtina ka njoftuar zyrtarisht rikthimin e futbollistit Albin Krasniqi në radhët e skuadrës bardh e kaltër. Lajmi është bërë i ditur nga klubi përmes një njoftimi publik. “Albin Krasniqi rikthehet në Prishtinë. Një emër i njohur për tifozët bardhekaltër është sërish pjesë e Prishtinës. Albin Krasniqi është rikthyer në kryeqytet dhe do të mbajë fanellën…

Sport

09/02/2026 23:44

Prishtina ka njoftuar zyrtarisht rikthimin e futbollistit Albin Krasniqi në radhët e skuadrës bardh e kaltër.

Lajmi është bërë i ditur nga klubi përmes një njoftimi publik.

“Albin Krasniqi rikthehet në Prishtinë. Një emër i njohur për tifozët bardhekaltër është sërish pjesë e Prishtinës. Albin Krasniqi është rikthyer në kryeqytet dhe do të mbajë fanellën tonë deri në fund të këtij sezoni, në formë huazimi nga klubi ukrainas Kolos Kovalivka”, thuhet në njoftimin e klubit.

Aktualisht në tabelën e Superligës së Kosovës Prishtina gjendet në vendin e dytë me tri pikë më pak se sa Ballkani.

