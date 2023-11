Zyrtare: Aaron Cook largohet nga KB Peja Aaron Cook nuk do të jetë më pjesë e Pejës. Ekipi pejan ka njoftuar zyrtarisht sonte për ndarjen e rrugëve me basketbollistin amerikan. Ndërprerja e bashkëpunimit është bërë me marrëveshje të dyanshme. Njoftimi i nga KB Peja pa ndërhyrje Klubi dhe Aaron Cook Jr. me marrëveshje reciproke kanë ndarë rrugët drejt së ardhmës. Ne duam…