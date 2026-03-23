Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave trajtoi 39 raste për një javë

23/03/2026 16:20

Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave (ZMNV) ka bërë të ditur se gjatë periudhës 13–19 mars 2026 janë trajtuar gjithsej 39 raste të reja në nivel vendi, ku pjesa më e madhe lidhet me dhunën në familje.

Sipas të dhënave zyrtare, nga totali i rasteve, 35 prej tyre janë raste të dhunës në familje, ndërsa janë regjistruar edhe një rast i dhunimit, një rast i degradimit të integritetit seksual, një rast i kanosjes dhe një rast i krimeve të luftës.

Gjatë kësaj periudhe, janë parashtruar edhe 5 kërkesa për urdhër mbrojtje në gjykatë, si dhe 13 kërkesa për urdhër mbrojtje emergjente. Po ashtu janë regjistruar 2 kërkesa për ndërprerje të urdhrit mbrojtës.

Sa u përket vendimeve gjyqësore, janë aprovuar 16 aktvendime, një është tërhequr dhe një tjetër është refuzuar. Ndërkohë, është paraqitur edhe një kërkesë për kompensim nga fondi i viktimave.

ZMNV-ja njofton se gjatë javës janë mbajtur 63 seanca gjyqësore dhe 12 seanca në prokurori, ndërsa viktimave u janë ofruar 48 këshilla juridike.

Në aspektin e vendimeve gjyqësore, janë shqiptuar 11 aktgjykime dënuese, një refuzues dhe një lirues.

Gjithashtu, janë realizuar dy përfaqësime të rasteve në Polici, një referim në Polici, 9 referime në Qendrat për Punë Sociale (QPS) dhe dy përfaqësime të rasteve në strehimore.

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

Presidentja falënderon Gjermaninë për rolin në zhvillimin demokratik dhe pozicionin ndërkombëtar...

March 23, 2026

Prokuroria Speciale arreston një person për krime ndaj civilëve në Matiçan...

March 23, 2026

Ministri Hoti pret shefen e UNICEF-it në Kosovë, diskutohet për prioritetet...

March 23, 2026

Të arrestuarit për dallavere me patentë shoferë – Basha njofton: Në...

March 23, 2026

Trump: Gjërat po shkojnë shumë mirë me Iranin

March 23, 2026

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve energjetike të Iranit...

