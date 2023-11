Zyba: Kosova dhe tifozët meritojnë më shumë, ëndërronim kualifikimin

Përfaqësuesja e Kosovës i ka mbyllur me humbje kualifikimet për Kampionatin Evropian, duke pësuar nga Bjellorusia.

“Dardanët” u mposhtën 0:1 nga Bjellorusia, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Antilevskiy realizoi supergol për bjellorusët në minutën e 43-të e që në fund doli të ishte vendimtar për epilogun final të takimit, shkruan lajmi.net.

Mesfushori Qendrim Zyba tha pas ndeshjes se Kosova dhe tifozët e saj meritojnë më shumë.

Zyba më tej shtoi se ata e ëndërronin kualifikimin në Kampionatin Evropian.

“Më vjen keq për tifozët dhe shtetin e Kosovës se meritojmë më shumë, e kemi pasur ëndërr të kualifikoheshim. Por, nuk ecën gjithmonë, kishim shanse por nuk konkretizuam. Pësuam nga hiçi dhe kundërshtari më pas u tërhoq mbrapa, ishte e vështirë”, tha Zyba për SuperSport.

“Është një ndjenjë që nuk e përshkruaj dot, të jem këtu dhe të përfaqësoj shtetin tim. Mund të japim edhe më shumë, por duhet kohë që të njihemi me njëri-tjetrin. Do të vijnë shpejt ditët e mira sepse kemi cilësi”.

“Kombëtarja është një shtysë për të bërë një hap më të madh në karrierë, pse jo edhe në merkaton e janarit”, u shpreh Zyba që luan me Ballkanin.

Kosova me këtë humbje përfundon në pozitën e parafundit (5) me 11 pikë. Bjellorusia ngritet në vendin e katërt me 12 pikë.

Nga vendi i parë në Evropian shkon Rumania me 22 pikë të tubuara, ndërkaq e dyta është Zvicra me 17 të tilla./Lajmi.net/