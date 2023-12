Zyba: Jam i lumtur që kemi bërë historinë në futbollin e Kosovës, kjo është e ardhmja ime

Rrugëtimi i Ballkanit në fazën e grupeve në Ligën e Konferencës ka përfunduar sonte në Kroaci, pas humbjes nga Dinamo Zagrebi, në ndeshjen vendimtare të xhiros së fundit të Grupit C.

Ballkani ka humbur 3:0 nga Dinamo Zagrebi, në stadiumin “Maksimir”, me tre golat e pësuar në 20 minutat e fundit të ndeshjes, shkruan lajmi.net.

Mesfushori i Ballkanit, Qendrim Zyba u deklarua pas ndeshjes, duke u shprehur i zhgënjyer me rezultatin në Zagreb, por jo edhe për arritjen e tij me bashkëlojtarë deri në këtë fazë.

“Më dhimbset shumë ndeshja sepse nuk e merituam humbjen, ishim të barabartë deri në minutën e 70’, por ai gol na bëri shumë dëm. Ndonjëherë gjërat dihen sepse kundërshtari i ka kushtet shumë më lartë dhe kontigjentin më të madh. Ne jemi shumë të lumtur që kemi bërë historinë në futbollin e Kosovës dhe shpresojmë që çdo vit të kemi rritje” – tha Zyba për SuperSport.

“Ne punojmë çdo ditë dhe kemi një ëndërr dhe për atë jemi këtu, patjetër që e kam pritur rritjen, por falënderoj edhe trajnerin klubin edhe shokët. Sa për largimin duhet të presim të mbarojë ky cikël deri në dhjetor me Ballkanin dhe më pas kjo gjë varet nga presidenti dhe trajneri”, shtoi mesfushori.

Kësisoj, nga Grupi C kualifikohen tutje Viktoria Plzen me 18 pikë dhe Dinamo Zagrebi me nëntë pikë. Ballkani është i fundit në grup me katër pikë, njëjtë sa Astana e treta./Lajmi.net/