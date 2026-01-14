Zvicra vendos: Nga 10 mijë franga për familjet e viktimave në Crans-Montana
Bota
Këshilli i Shtetit të Zvicrës ka dal me një vendim në lidhje me familjet e viktimave që kanë vdekur në tragjedinë në Crans-Montana.
Nga 10 mijë franga për secilën familje të viktimave, transmeton lajmi.net.
40 persona vdiqën, ndërsa mbi 100 tjerë vdiqën në Crans-Montana, me 1 janar të këtij viti.
Kjo erdhi si pasojë e zjarrit që shpërtheu në vendin ku po festonin.
Familjet e të gjitha viktimave dhe të plagosurve e kanë të drejtë e ndihmës. Kantoni i Valais do të kontaktoj me të gjithë./lajmi.net/