Zvicra nga nesër me masa të reja për udhëtarët

Ministri i Shëndetësisë, Alain Berset nënvizoi masa më të rrepta që do të zbatohen nga e hëna për udhëtarët që vijnë në Zvicër nga jashtë, pavarësisht origjinës së tyre dhe mjeteve të transportit të përdorura.

Ata që nuk kanë certifikatë Covid për të vërtetuar vaksinimin ose ata që nuk mund të tregojnë prova se kanë pasur virusin dhe janë shëruar në gjashtë muajt e fundit, do të duhet të tregojnë prova të një testi negativ pas mbërritjes në Zvicër.

Katër deri në shtatë ditë më vonë, ata do të duhet t’i nënshtrohen një testi tjetër. Bern tha se masat ishin një përpjekje për të parandaluar një rritje të rasteve sapo njerëzit të fillojnë të kthehen nga pushimet e tyre të vjeshtës, pas një rritje të infeksioneve të variantit Delta pas pushimeve verore. Për më tepër, të gjithë ata që mbërrijnë në Zvicër, pavarësisht nga statusi i vaksinimit ose shërimit, do të duhet të plotësojnë një formular hyrjeje.

Nga kantonet kërkohet të kryejnë kontrolle të rastësishme për të verifikuar nëse udhëtarët e pavaksinuar i janë nënshtruar një testi të dytë. Kushdo që shkel këto rregulla do të pësojë një gjobë prej 200 frangash për hyrje pa një certifikatë testimi dhe 100 franga për një formë jo të plotë. Më shumë se dy milionë njerëz dhe një milion automjete kalojnë kufijtë e Zvicrës pa dalje në det çdo ditë.Punëtorët ndërkufitar, udhëtarët në tranzit, transportuesit e gjatë dhe njerëzit që jetojnë në rajonet në kufi me Zvicrën do të përjashtohen nga këto rregulla, tha Berset.

Masat nuk janë aq drastike sa një nga opsionet e tjera të debatuara që do të kërkonte që mbërritjet pa një certifikatë Covid të hynin në karantinë për 10 ditë, me njerëzit që lejoheshin të largoheshin nga karantina nga dita e shtatë me një rezultat negativ të testit.

Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi një javë pasi shtrirja e përgjithshme e certifikatës Covid u zbatua në Zvicër në pothuajse të gjitha vendet e brendshme.

Shkalla e vaksinimit në Zvicër ka mbetur pas atyre të fqinjëve të saj, me vetëm 53.3 përqind të popullsisë të imunizuar plotësisht.Rreth 31 përqind e shtretërve të njësive të kujdesit intensiv janë të mbushura me pacientë Covid-19.

Zvicra tani kërkon që njerëzit të tregojnë dëshmi të vaksinimit, shërimit ose një test negativ për të shkuar në bare dhe restorante, kinema, ekspozita dhe ngjarje sportive të mbyllura.Kufizimet janë jopopullore me pjesë të popullsisë zvicerane, dhe demonstratat – normalisht të rralla në Zvicër – janë në rritje.

Të enjten në mbrëmje, rreth 3,000-4,000 njerëz marshuan në kryeqytetin Bern në kundërshtim me masat dhe kufizimet.Disa sulmuan gardhin përreth Pallatit Federal, selia e qeverisë dhe parlamentit, dhe policia u përgjigj me topa uji dhe plumba gome, njoftoi agjencia zvicerane e lajmeve ATS. “Çdo gjë që është një akt dhune dënohet pa kufizim,” tha Presidenti zviceran Guy Parmelin.